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اللبناني قلق على أمنه الغذائي… فيما الحكومة على "الزنجبيل"

5 - مارس - 2022
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عند الدخول الى سوق العطارين، حديث الناس يكون مقتصرا على العناوين المعيشية والغلاء الفاحش الذي أنهكهم.

وعند الدخول في سوق الحكومة، الحديث يكون عن الزنجبيل.

فالبند الثاني عشر من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، يحمل تعديلا على تعرفة الرسوم الجمركية لمادة الزنجبيل المستوردة وإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة. السؤال الذي يُطرح: لماذا الزنجبيل وليس غيرها من الأعشاب؟

وزير الزراعة عباس الحاج حسن اعتبر ان السبب الرئيسي يكمن في عدم توافر زراعة الزنجبيل في لبنان، مؤكدا أن الأسبوع المقبل سيشهد تطورات كثيرة في الشق الغذائي.

طعم الزنجبيل الحادّ يبقى أطيب مما طهته لنا الحكومات المتعاقبة، يقول الناس هنا،
حكومات كثر طباخوها وفسدت أطباق حلولهم على مدى أعوام خُتمت كلها بالمرارة.

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