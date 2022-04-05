اللوائح اكتملت... كم بلغ عددها؟ وكيف توزعت على الدوائر؟

صورةُ اللوائح الانتخابية اكتملت مع نهاية مهلة تسجيلها عند منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، وتوضحت معها خريطةُ التحالفات في كلِ الدوائر لتَتَجهَ الانظارُ الى يوم الخامسَ عشَر من أيار المقبل.وقد بلغ عددُ اللوائح المسجلة 103 اي بزيادةٍ كبيرة عن العام 2018 حين وصلت الى 77 لائحة.

284 مرشحًا لم يتمكنوا من الانخراط في اي لائحة وحكمًا اعتبروا في عداد المنسحبين، الى جانب انسحابِ 42 مرشحًا ليرسو العدد النهائي للمرشحين على718 بينَهُم 118 سيدة. وهي المرة الاولى التي تشهد فيها الانتخابات النيابية مشاركةً نسائيةً بهذا الحجم.أما اللوائحُ فتوزعت على الدوائر الانتخابية ال ١٥ على الشكل الآتي:أربع لوائح في الجنوب الثانيةست لوائح في كل من:بيروت الأولىجبل لبنان الثانيةالبقاع الثانية والبقاع الثالثةأما في جبل لبنان الاولى الثالثة والرابعة اضافة الى الجنوب الاولى والشمال الثالثة، فبلغ عددُ اللوائح سبعًا في كل من هذه الدوائر.وفي البقاع الاولى والشمال الاولى، ثماني لوائح لكل منهما.دائرة بيروت الثانية سجلت عشر لوائح.

واحتلت دائرة الشمال الثانية التي تضم طرابلس المنية والضنية النسبة الاعلى من اللوائح من بين كل الدوائر الانتخابية والتي بلغت احدى عَشْرة لائحة.اما دائرة الجنوب الثالثة والتي تضم النبطية، مرجعيون، حاصبيا فسجلت النسبة الادنى من اللوائح والتي بلغت 3 فقط.اذا 718 مرشحًا سيتنافسون على 128 مقعدًا نيابيًا، اما المسؤولية الاولى والاخيرة فتقع على الناخب الذي سيدلي بصوته في صندوق الاقتراع.