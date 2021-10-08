المازوت الايراني يشعل الدولار

عاد سعر صرف الدولار إلى مساره الصعودي، متجاوزاً الصدمة الإيجابية المتمثلة بتشكيل الحكومة. هذا الارتفاع ليس مستغرباً لا بل كان متوقعاً، وأتى ليؤكّد المؤكد ان كل الإنخفاض الذي شهده خلال فترة التشكيل كان مصطنعاً ومؤقتاً. فما هي الاسباب الحقيقية لهذا الارتفاع؟

فاذا تعددت الأسباب المؤدية للإرتفاع و كحال كل ازمات لبنان فإيران لها حصة في هذا الانهيار فمازوتها الذي يدخل الى لبنان يُباع في السوق بالليرة، الّا انّ «حزب الله» يدفع ثمنه بالدولار، وبالتالي هو مرغم على التوجّه الى السوق الموازي لبيع الليرة التي في حوزته والاستحصال على الدولار وتحويلها لإيران لشراء المازوت مجدداً.

و كالعادة ايران و حزب الله يلعبان دور ا اساسيا في كل الانهيارات التي يعاني منها لبنان.

اذا هل سيواصل الدولار ارتفاعه؟ و هل سيكون مفتوحاً رغم تشكيل الحكومة؟

اما عن الخلاص من الذل اليومي الذي يعاني منه اللبناني فلن ينتهي.. طالما تحكمه منظومة مؤسسها واحد و اوجهها مختلفة.. فحكومة القصص و المواعظ بمقوماتها هذه لن تستطيع السيطرة على الإنهيار.