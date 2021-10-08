الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المازوت الايراني يشعل الدولار

8 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2021 8:25 مساءً
A A A
طباعة المقال

عاد سعر صرف الدولار إلى مساره الصعودي، متجاوزاً الصدمة الإيجابية المتمثلة بتشكيل الحكومة. هذا الارتفاع ليس مستغرباً لا بل كان متوقعاً، وأتى ليؤكّد المؤكد ان كل الإنخفاض الذي شهده خلال فترة التشكيل كان مصطنعاً ومؤقتاً. فما هي الاسباب الحقيقية لهذا الارتفاع؟

فاذا تعددت الأسباب المؤدية للإرتفاع و كحال كل ازمات لبنان فإيران لها حصة في هذا الانهيار فمازوتها الذي يدخل الى لبنان يُباع في السوق بالليرة، الّا انّ «حزب الله» يدفع ثمنه بالدولار، وبالتالي هو مرغم على التوجّه الى السوق الموازي لبيع الليرة التي في حوزته والاستحصال على الدولار وتحويلها لإيران لشراء المازوت مجدداً.

و كالعادة ايران و حزب الله يلعبان دور ا اساسيا في كل الانهيارات التي يعاني منها لبنان.

اذا هل سيواصل الدولار ارتفاعه؟ و هل سيكون مفتوحاً رغم تشكيل الحكومة؟

اما عن الخلاص من الذل اليومي الذي يعاني منه اللبناني فلن ينتهي.. طالما تحكمه منظومة مؤسسها واحد و اوجهها مختلفة.. فحكومة القصص و المواعظ بمقوماتها هذه لن تستطيع السيطرة على الإنهيار.

    المزيد من فيديو

    الوكالة الوطنية 4:04
    الأخبار مقطوعة... الوكالة غائبة عن السمع
    هوكستاين 4:28
    هوكستين يزور لبنان اواخر الشهر الحالي فماذا في جعبته ؟
    الرملة البيضا 3:20
    لن تزوروا شاطئ الرملة البيضاء بعد اليوم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
    هيكتور حجار
    هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟