المجاعة تطرق أبواب اللبنانيين في ظلّ ارتفاع جنوني في أسعار السلع!

بين رحلة البحث عن السلع المدعومة ومسرحية رفع الدعم، فروقات جنونية في الاسعار منذ العام 2019 حتى اليوم، ربطة الخبز قفزت من الف ليرة حتى 3500 ليرة، كيلو اللحمة من 13 الف ليرة حتى 180 الف ليرة، كيلو الدجاج من 3000 ليرة حتى 30 الف ليرة، كيلو الرز من 1500 ليرة حتى 20 الف ليرة، كيلو اللبنة من 7 الاف ليرة حتى 65 الف ليرة، كرتونة البيض من 6 الاف ليرة حتى 40 الف ليرة، الحمص من 750 ليرة الى 15 الف ليرة، السكر من الف ليرة حتى 16 الف ليرة، غالون الزيت 5 ليتر من 12 الف ليرة الى 220 الف ليرة.

هذه القفزة الجنونية التي سببها رفع الدعم التدريجي والاحتكار من التجار وغياب الرقابة على الاسواق انسحبت على كل مشتريات المواطنين، حتى اصبحت المتاجر شبه خالية من اللبنانيين المقيمين واصبح زبائنها من المغتربين الذين وصلوا في زيارة الى ذويهم مؤخراً.

مواطنة قالت لمراسل “صوت بيروت إنترناشونال” إبراهيم فتفت “اعيش في كندا، لا نقبض بالدولار الأميركي، نجد في لبنان بضائع مرتفعة الثمن واخرى مقبول سعرها بالنسبة للخارج”، وقالت اخرى “منذ سنتين لم ازر لبنان وجدت فرقاً كبيراً بالاسعار والماركات”.

واذا بحثنا جيدا في الممرات الخالية من الزبائن ربما يمكننا رصد مواطن ما يجري حساباته ويتأفف من الغلاء وقال مواطن “فرق الاسعار كبير جداً”.

غياب الرقابة على الاسواق شرّع للتجار التلاعب باسعار السلع وكعادتها الدولة “مطنشة” لا بل هذه المرة هي مفتعلة للازمة التي تنذر بمجاعة قريبة.