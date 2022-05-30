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“المجلس الوطني لسياسة الأسعار” قيد الاختبار .. فهل ينجح؟

منذ 6 دقائق
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لا تزال الفوضى في الأسعار الحاصلة في لبنان على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاضه في أيام قليلة، تطغى على ما عداها من قضايا، فيما تتجه الأنظار إلى ما سيكون عليه دور “المجلس الوطني لسياسة الأسعار” الذي صدر مرسومٌ بتشكيلهِ للمرةِ الأولى منذ قرار إنشائهِ في العام 1974. فما هي أهمية هذا المجلس ومن يضم؟
رئيسُ الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، منفتحٌ على هذه الخطوة على الرغم من بعض التحفظات، وحريصٌ على تطبيق القوانين والتعاون في أي مجالٍ، لرفع صوت العمال والفقراء
ومع الترقب لما ستكون عليه الأسواق في الأيام المقبلة، هل سيكون “المجلس الوطني لسياسة الأسعار” خطوة جيدة للاقتصاد، في حال باشر عمله ؟
ويؤكد المعنيون أنّ المدخل الحقيقي لوضعِ سياسةٍ واضحة للأسعار هو تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، خصوصًا في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، والتفلت من تطبيق القوانين.

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