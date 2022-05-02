الثلاثاء 2 شوال 1443 ﻫ - 3 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المحامي سعيد مالك: إحالة التشكيلات القضائية لوزير المالية يناقض المراسيم الدستورية

منذ 4 ساعات
A A A
طباعة المقال

ما زالت التشكيلات القضائية عالقة حتى تاريخه أمام وزير المال، بعد ان وقّعها مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل هنري خوري وأحالها إلى وزير المالية يوسف الخليل. ومن الثّابت على أنّ تأخيرها يهدّد الجسم القضائي ويهدّد بعدم اكتمال الهيئة العامّة لمحكمة التمييز، وهي الهيئة المولجة بالنظر بدعاوى مخاصمة ومداعاة الدّولة، وبالتالي اليوم القرار هو قرار سياسي بوقف العمل ضمن إطار هذا المرسوم حؤولًا دون تشكيل الهيئة العامّة لمحكمة التمييز حتى تبقى تفجيرات المرفأ والتحقيقات المتعلّقة بها مجمّدة إلى أجلٍ غير مسمّى.
للإضاءة على هذا الملف إنضم إلينا الخبير القانوني والدستوري الاستاذ سعيد مالك.
1. أستاذ مساء الخير. لماذا ما زالت التشكيلات القضائية عالقة في مكتب وزير المال ومن يتحمّل المسؤولية؟
2. هل الحلّ بيد مجلس النواب اليوم؟
3. لماذا أحيلت التشكيلات الى وزير المال وليس الى رئيس الحكومة مباشرة؟
4. هل سترحّل التشكيلات برأيك الى ما بعد الإنتخابات النيابية؟

    المزيد من فيديو

    تيريز قسيس صعب 4:37
    تريز قسيس صعب: اللبنانيون متحمّسون لأداء واجبهم الإنتخابي في بلدان الإغتراب
    بهاء الحريري 0:42
    بهاء الحريري: عسى أن يكون هذا العيد بداية لخروج البلاد من نفقها المظلم
    نجيب ميقاتي 2:00
    ميقاتي والسنيورة يشددان لصوت بيروت إنترناشونال على ضرورة مشاركة اللبنانيين في الإنتخابات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    انتشار دمى مرعبة مجهولة المصدر على ساحل أمريكي
    علماء يحاولون حل لغز “الدمى المرعبة” المنتشره على شاطئ تكساس
    روسيا زعمت أن بعض أسلحتها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت يمكن أن تحمل رأسا نوويا (الصحافة الأجنبية)
    هذه “التكنولوجيا المخيفة” طوّرت الصواريخ الأسرع من الصوت! (فيديو)
    وزير العمل ​مصطفى بيرم​
    وزير العمل يبشر العاملين بالقطاع الخاص بالحد الأدنى الجديد لرواتبهم!