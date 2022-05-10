المحروقات بالدولار والموعد بعد الانتخابات

إرتفاع أو إنخفاض، كيف هي أسعار المحروقات اليوم.. أحد أهم هموم اللبناني اليومية والتي قاربت الحد الأدنى الرسمي للأجور.. فتنكه واحدة من مادة البنزين توازي نصف معاش اللبناني الميسور…واليوم شهدت المحروقات إرتفاعاً ناريًا جديداً بعدما تخطى سعر صفيحة البنزين عتبة ال-500 الف .. فما هو رأي اللبناني بذلك ؟

كل المعطيات حتى الآن تشير إلى إستمرار ارتفاع أسعار النفط محلياً، خاصة مع التطورات الجيوسياسية خارجياً وارتفاع الدولار محلياً… ومع التوقعات بامكانية توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار على سعر منصة صيرفة لاستيراد البنزين مطلع حزيران المقبل، يكثر الحديث عن تسعير هذه المادة بالدولاربعد مرور الاستحقاق الانتخابي النيابي، فما حقيقة هذا الأمر ؟

أما المسؤلين عن ايجاد حلول لهذه الأزمة فمش ” مسؤلين “.. ولا حتى فاضيين.. لتترك آلية التسعير للسوق من دون تدخل من وزارة الطاقة، ليعاني اللبناني وحيداً بلا حسيب أو رقيب…

المضحك أن معظم اللبنانيين تأقلموا وبحسرة مع الارتفاع الهائل بالأسعار، أما المبكي هو تمييع الحلول وعدم معالجتها من المسؤلين لنشهد طوابير الذل لا محالة.