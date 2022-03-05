المخزون يكفي لعشرة أيام... وقفزة جنونية لأسعار المحروقات

تداعياتُ الحربِ الرّوسية على أوكرانيا وصلتْ إلى لبنان، لتُعيدَ أزمةَ المحروقات إلى الواجهةِ من جديد. فمخزونُ المشتقات النفطية من البنزين يكفي لعشرة أيام، ومخزونُ المازوت لنحو خمسة أيّام، وفق ما أشار إليه وزير الطاقة وليد فياض. أمّا الشركات النّفطية فأكّدت أنّ مخزونَ المادتيْن لا يكفي سوى لأيام محدودة.

يستمرّ المسار التّصاعدي لأسعار المحروقات، نتيجةَ تجاوزِ سعر برميل النفط عالميا ال ١١٨ دولارًا أميركيًا، وسْط ترقّب محليّ مستمرّ لسعرِ صرف الدّولار في السّوق السّوداء الذي يشهدُ استقرارًا حذرًا عندَ عتبةِ ال ٢٠ ألف ليرة لبنانية.

أمامَ التّحليقِ المرتفع للأسعار والشُّح المتوقّع في مادّة البنزين، ما مصير المواطن؟

إذًا لبنان يُعاني الأمرّيْن: أزمةٌ مالية مفتوحة الأفق، وانعكاسات بالجملة جرّاء الحرب الرّوسية على أوكرانيا.