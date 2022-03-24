المرشحون الـ ١٠٤٣.. كيف توزّعوا على الفئات العمرية؟

سنعرض لكم في هذا التقرير معدل أعمار المرشحين الى الندوة البرلمانية للانتخابات النيابية وتوزيعهم على الدوائر الانتخابية. حيث بلغ عدد المرشحين الذكور 888 مرشحًا مقابل 155 مرشحة وبحسب الفئات العمرية بلغ عدد المرشحين الذين تتراوح اعمارهم بين 25 و 35 سنة: 88 مرشحًا

اما بين 35 و 45 سنة فبلغ عدد المرشحين 200

النسبة الاعلى سجلتها الفئة العمرية التي تتراوح بين 45 و 55 سنة والتي بلغت 319 مرشحًا

فيما سجل معدل الاعمار بين 55 و65 سنة 259 مرشحًا

اما بين 65 و 75 سنة فوصل عدد المرشحين الى 148

الفئة العمرية من 75 وما فوق سجلت 29 مرشحًا

هذه الارقام اذا تبين ان معدل الاعمار الاكثر مشاركة في الانتخابات تتراوح بين 35 و 75 سنة.

المرشحون الاصغر سنًّا اي تحت ال 35 عامًا توزعوا على الدوائر كالتالي

مرشح في كل من: بشري – بنت جبيل – مرجعيون وحاصبيا

مرشحان في كل من: النبطية – البترون – الضنية – بيروت الاولى – جبيل وكسروان

ثلاثة مرشحين في كل من زغرتا صيدا وصور

أما في البقاع الغربي راشيا وجزين فاربعة مرشحين لكل منهما

وفي دوائر بعلبك الهرمل عاليه والشوف بلغ عدد المرشحين الاصغر سنًا 5 في كل دائرة

فيما ترشح 6 في كل من زحلة المتن وبعبدا

أما في طرابلس وبيروت الثانية فثمانية مرشحين لكل من الدائرتين

فيما سجلت دائرة عكار النسبة الاعلى من المرشحين الاصغر سنًا والذي بلغ عشرة مرشحين

أما دوائر الكورة الزهراني والمنية فلم تسجل اي ترشح لهذه الفئة

اذا في المحصلة تحتل الفئة العمرية الاصغر سنًا المرتبة الثانية بعد تلك التي هي فوق ال75 عامًا

على امل ان تسجل الانتخابات المقبلة عددًا اكبر من المرشحين الشباب الطامحين للتغيير.







