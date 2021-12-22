المستشفيات تحذر من كارثة صحية محتمة

لقاء دوري جمع اليوم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، في السرايا الحكومي، خُصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه.

وإثر اللقاء اعلن الوزير فياض انه وضع الرئيس ميقاتي في أجواء التقدم الحاصل في ملف الكهرباء، وتطرق إلى إمكان توقيع الاتفاق مع الأردن قريبا قبل نهاية العام، كذلك الى توقيت توقيع الإتفاق مع مصر الذي يشترط ألا يتنافى مع “قانون قيصر”، الأمر الذي يتطلب محادثات مع الجانب المصري. كما تناول الطرفان شروط التمويل من البنك الدولي وغالبيتها شروط إصلاحية تتعلق بحسن الاستمرارية الإدارية والمالية، لمؤسسة كهرباء لبنان، مع وجود خطة طويلة الأمد للقطاع، على أن تُطبَّق ضمن جدول زمني لا يتخطى الأشهر الأولى من بداية العام.

يمرّ القطاع الصحي الاستشفائي بأسوأ أزماته، فلا هو قادر على الاستمرار، ولا على التوقف عن تقديم الخدمات الطبية لمرضاه. مشاكلُ وتحدياتٌ كثيرة يعاني منها هذا القطاع، فيما يتخوّف المعنيون من بدء المَسير نحو الانهيار الشامل، والذي قد يُترجَم بإقفال مراكز صحية ومستشفيات.

وللاضاءة على هذا الموضوع انضم الينا نقيب المستشفيات سليمان هارون.