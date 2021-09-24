المغتربون اللبنانيون يفعلون ما بوسعهم لمساعدة ابناء الوطن

يتدافع اللبنانيون في دول الإغتراب لإرسال المساعدات و السلع الأساسية و الأدوية الى اهلهم و اصدقائهم في الوطن.

اكثر من ٧٠ بالمئة من اللبنانيين صاروا تحت خط الفقر، فمع انهيار الإقتصاد اللبناني و تراجع قيمة الليرة نرى منصات وسائل التواصل الاجتماعي تمتلئ بمشاركات لبنانية تناشد المغتربين لإرسال السلع الأساسية مثل الحليب و الحفاضات و المسكنات و القهوة و الفوط.. فكلها اساسيات اذ توفرت، صعب الحصول عليها.

و لأنو الثقة باتت معدومة بالسلطات اللبنانية يتخد المغتربون ارسال المساعدات على عاتقهم و حسابهم الخاص.

ما وصل اليه لبنان وشعبه اليوم، كان نتيجة فساد لطبقة سياسية حاكمة و مسيطرة بمختلف الوجوه.. فعل هذا الوطن يتخلص من جلاديه.