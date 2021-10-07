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المغتربون اللبنانيون ينتفضون لحقهم في التصويت وينذرون نواب البرلمان

7 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2021 8:27 مساءً
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انطلقت المعركة الشرسة لتعديل قانون الانتخاب.

7 اقتراحات قانون امام اللجان النيابية المشتركة وسط انقسامات عامودية حول المادة 112 في القانون المتعلقة بحق المغتربين بستة نواب, وهذه المادة يتمسك بها التيار الوطني الحر ويرفضها الثنائي الشيعي والمستقبل والاشتراكي الذين يطرحون تخفيض سن الاقتراع الى 18 عاما, بينما تحبذ القوات ان ينتخب المغتربون كما دورة 2018 النواب الـ 128. وعلى وقع السجالات الحادة, انتهت الجولة الاولى دون نتيجة, والمخاوف كبيرة من تركيبة سياسية تؤدي لتطيير اقتراع المغتربين بالكامل.

حتى يوم الاربعاء, بلغ عدد المغتربين المسجلين 4797 توزعوا كالآتي:

211 في اوقيانيا
83 في اميركا اللاتينية
918 في اميركا الشمالية
1760 في اوروبيا
220 في افريقيا 1552 في الدول العربية و55 في آسيا علما انه في الدورة السابقة وصل عدد المسجلين الى 83000 لكن الفترة لا تزال طويلة للتسجيل حتى الـ 20 من الشهر المقبل.

اذا, الاطاحة بحق المغتربين سيكون بمثابة فضيحة, في ظل تسريبات تتحدث عن مقايضة يطرحها الثنائي الشيعي: انتخابات المغتربين مقابل خفض سن الاقراع مما يجعل نسبة الناخبين المسلمين 67% مقابل 33% للمسيحيين حسب الدولية للمعلومات. والمعركة الطاحنة مفتوحة وصولا الى الاطاحة كليا بالانتخابات النيابية.

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