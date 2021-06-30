المقاهي تتحول إلى مستشفيات!!.. هذا ما يحصل في طرابلس

بسبب أزمة الكهرباء، والاشكال الكبير الذي وقع في طرابلس على خلفية وفاة طفل لعدم توفر التيار الكهربائي لآلة التنفس التي يحتاجها، تحولت مقاهي طرابلس الى مستشفيات تستقبل المرضى الذين يحتاجون الى الكهرباء، فقد اعلن مقهى “تريبولي بارك” في ابى سمراء عن استعداده لاستقبال كل المرضى الذين يضعون آلة تنفس اصطناعي كي يتم تشغيلها كون في المقهى مولدات خاصة، بلال مرعي مدير المقهى قال لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فرّان “اثرت حادثة موت الطفل بنا كثيراً، ودفعتنا الى اتخاذ القرار، فلا يمكن لمن يستطيع المساعدة ان يقف مكتوف اليدين”.

ولفت مرعي الى انه المقهى سيفتح طوال اليوم على مدى الاسبوع الى حين انتهاء الازمة، مؤكداً “جميعنا اشقاء، وعلى من يمكنه اتخاذ ذات الخطوة ان يقدم عليها من دون تردد”.