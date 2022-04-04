الموازنة الى ما بعد الانتخابات ووفد صندوق النقد ينتظر.. والموازنة لم تُقرّ بعد

موجز الأخبار الاقتصادية حاليا في لبنان بكل بساطة: لا أزمة قمح ولكن أزمة غلاء سعر ربطة الخبز. النفايات تُغرق الطرقات بسبب الأزمة النقدية بين وزارة المال ومصرف لبنان. الواقع الصحي مأساوي وعجز في تأمين الأدوية. اسعار المحروقات ستنخفض مع انخفاض اسعار النفط العالمية عند 103.6% دولار للبرميل.

من جهة أخرى، جولة وفد صندوق النقد الدولي لا تزال مستمرة والمطالب واضحة: اقرار مشروع الكابيتال كونترول، وضع خطة للتعافي، اعادة هيكة القطاع المصرفي واقرار مشروع الموازنة.

كل هذه الخطوات لا تزال معلّقة والحديث يتجه نحو صعوبة في اقرار الموازنة قبل الانتخابات النيابية.

حول هذا الموضوع ينضم الينا الخبير الاقتصادي مروان اسكندر.

– هل تعتقد ان اقرار الموازنة رُحّل الى ما بعد الانتخابات؟

– هل برأيك ان عدم اقرارها يأتي نتيجة مخطط كون الموازنة ستزيد من معاناة الناس وبالتالي لا يجب ان تُقر كي لا تعرّض القوى السياسية للانتقادات قبل الانتخابات؟

شكرا لك الخبير الاقتصادي مروان اسكندر