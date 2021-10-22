النفايات راجعة الى شوارع بيروت

منذ اكثر من سنتين تعاني الشركات المتعهدة لجمع وكنس النفايات في العاصمة بيروت من ازمة انهيار سعر صرف الدولار ورفع الدعم عن المحروقات كانت تداعياتُ جائحة كورونا والاقفال العام في البلاد ايجابية وسلبية في الوقت نفسه الايجابية كانت للمواطن حيث انخفضت كميات النفايات المنزلية ٤٠٪؜ مما انعكس على الشركات سلبا لانها تسعر بالاعتماد على الوزن

لكن ما حصل الاسبوع الماضي من رفع كلي للدعم عن المحروقات انعكس سلبا على عملها حيث علمت صوت بيروت انترناشونال ان شركتي «رامكو» و«سيتي بلو» اتخذتا قراراً بالتوقف عن العمل في حال لم تتم الإستجابة لمطالبهما وإيجاد حلول فورية للعجز المالي الذي تعاني منه الشركتان. وبحسب المعلومات، أن شركة رامكو المتعهدة جمع وكنس النفايات في العاصمة بيروت أبلغت المحافظ مروان عبود عزمها وقف العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، نتيجة عدم قدرتها على الإستمرار في ظل إرتفاع سعر الدولار وإرتفاع كلفة جمع وكنس النفايات، مع الإشارة إلى أن رامكو تتطلب تقاضي 47 دولارا أميركيا عن كل طن من النفايات وهو ما يفوق قدرة بلدية بيروت، ما دفع عبود إلى الإتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي لبحث الأزمة وتداعياتها الخطرة، وعُقِدَ إجتماعٌ طارئٌ في السراي الحكومي، برئاسة ميقاتي وحضور وزير البيئة ناصر ياسين وعبود ورئيس مجلس بلدية بيروت جمال عيتاني وممثلين عن شركتي رامكو وستي بلو ومجلس الإنماء والإعمار، وذلك لبحث إمكانية مساعدة الشركتين وتلبية مطالبهما للحؤول دون حصول أزمة نفايات في لبنان.

بحسب المعلومات فإن الإجتماع بحث طرق مساعدة الشركتين لتتمكنا من الإستمرار في العمل، وقد كلّف ميقاتي لجنة تضم اَحَدَ عشَرَ وزيراً تبحث تداعيات التضخم المالي على القطاع العام، وطلب ميقاتي منها الإجتماع بأسرع وقت لبحث تأمين تعويض للشركتين عن إرتفاع سعر الدولار والمازوت، على أن تقوم اللجنة بإقرارها لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، لكن هذا الأمر يتطلب وقتاً طويلاً نتيجة الروتين الإداري المعروف في المؤسسات الحكومية.