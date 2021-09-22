الى جانب شرب القهوة والواجبات الاجتماعية ما هو دور النائب اللبناني؟

غير الخدمات والاجتماعيات وحماية حقوق طائفته وشرب القهوة، ما هو دور النائب اللبناني الحقيقي والمفترض عليه انتخابه.

النائب بحسب الدستور هو يمثل الامة جمعاء ويجب ان يعمل لتحسين حياة المواطنين الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية.

على النائب ان يمضي معظم وقته في المجلس، لا مسافرا او يكون لديه عمل اخر يمنعه من القيام بدوره التشريعي:

الصلاحية التشريعية

١-اقتراح القوانين

٢-مناقشة مشاريع واقتراحات قوانين

٣- تشريع القوانين وتحديثها

النائب مؤتمن على المال العام اي مال الناس، هو المسؤول الاساسي على الحفاظ عن اموال الدولة ودوره ان لا يهمل اقرار الموازنة

الصلاحية المالية

١-مناقشة مشروع موازنة الحكومة

٢- إقرار الموازنة العامة

٣- التصديق على قطع الحساب

النائب هو عيون المواطنين داخل المجلس والحكومة..

هو الساهر على حقوقهم… يراقب اداء الحكومة وصولا الى طلب محاكمتها

الصلاحية الرقابية:

١- مراقبة الحكومة

٢- طرح الثقة بالحكومة

٣-حق الاتهام

-رئيس الحكومة والوزراء بجرم الاهمال الوظيفي او الخيانة العظمى

-رئيس الجمهورية بتهمة خرق الدستور او ارتكابه الخيانة العظمى

عندما يقرأ المواطن صلاحيات ومهام النائب يتأكد انها حبر على ورق في وطن الهرج والمرج

فلبنان بقي اعوام من دون موازنة

المجلس النيابي لم ينزع الثقة يوما عن الحكومة

نواب انتخبوا ولم يدخلوا يوما قبة البرلمان

قوانين من ايام العثمانية في الجوارير

لجان تدفن مشاريع القوانين كما ان النائب يمكن ان يكون وزيرا ونائبا في الوقت نفسه.

وتسألون لماذا لا محاسبة ولا تطور والتنافس الانتخابي هو على ” فنجان القهوة “