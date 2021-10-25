الى حين رفع الحد الأدنى للأجور، كيف سيتم دعم الأجراء؟

قبيل انعقاد لجنة المؤشر يوم الاربعاء، بحث رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في الحلول العملية والمؤقتة لدعم العمال وإعطائهم نوعاً من الضمانة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي، الى حين التوصل الى حلّ مستدام ورفع الحدّ الادنى للاجور، وهو الامر الذي قد يستغرق فترة طويلة.

للاضاءة على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا إن مصر سترسل الغاز إلى لبنان عبر الأردن وسوريا أوائل العام المقبل 2022.

والى حين وصول الغاز الى لبنان وزيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، يهدد اصحاب المولدات الخاصة بالتوقف عن العمل بسبب التسعيرة المجحفة، على حدّ تعبيرهم، التي تحددها وزارة الطاقة بالليرة اللبنانية، لاشتراكات المولدات الكهربائية، علما ان سعر طن المازوت محددٌ من قبل الوزارة بالدولار، مما يكبّدهم خسائر مالية.