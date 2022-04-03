الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الى زمن الـ missed call دُر... والـ allo ستكون مكلفة!

3 - أبريل - 2022
A A A
طباعة المقال

يبدو ان الضوء الاخضر أعطي لاطلاق الرصاصة الاخيرة على المواطن اللبناني, والذي تجلى بالقرار الذي أعلنه وزير الاتصالات جوني القرم عن رفع تعرفة الاتصالات في الاول من حزيران المقبل اضافة الى تعرفة اوجيرو التي سترتفع مرتين ونصف تقريبًا.

ما يعني ان المواطن اللبناني المنهك ماليًا لن يستطيع بعد شهر حزيران من استخدام هاتفه الا للحالات الطارئة.

وحول انعكاس هذا القرار على قدرة الفرد الاستهلاكية , يؤكد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة ان الامر سيكون كارثيًا على فاتورة الفرد الشهرية.

يبدو اذا ان زمن الـ missed call سيعود مجددًا, فهل سيشهد البلد انتفاضة جديدة, كالتي اندلعت في تشرين الاول من العام 2019 عقب فرض وزير الاتصالات محمد شقير آنذاك تعرفة الـ 6$, ام ان الشعب سيسلم الروح ويرضخ للامر الواقع؟

    المزيد من فيديو

    عيد الاضحى 4:14
    في طرابلس.. سيّدة تضع الأطفال في علبة
    الساحات في لبنان 3:07
    أسماء الساحات في لبنان تغيّرت مع الزّمن.. والSBI تسترجِعُ مراحلها النّضالية
    4:01
    كابوس المستشفيات: "الموت ولا الفواتير الخيالية"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الامن الداخلي
    مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
    اطلاق نار
    قتل شقيقه وهرب.. جريمة تهز صباحية العيد في طرابلس
    كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟