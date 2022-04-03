الى زمن الـ missed call دُر... والـ allo ستكون مكلفة!

يبدو ان الضوء الاخضر أعطي لاطلاق الرصاصة الاخيرة على المواطن اللبناني, والذي تجلى بالقرار الذي أعلنه وزير الاتصالات جوني القرم عن رفع تعرفة الاتصالات في الاول من حزيران المقبل اضافة الى تعرفة اوجيرو التي سترتفع مرتين ونصف تقريبًا.

ما يعني ان المواطن اللبناني المنهك ماليًا لن يستطيع بعد شهر حزيران من استخدام هاتفه الا للحالات الطارئة.

وحول انعكاس هذا القرار على قدرة الفرد الاستهلاكية , يؤكد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة ان الامر سيكون كارثيًا على فاتورة الفرد الشهرية.

يبدو اذا ان زمن الـ missed call سيعود مجددًا, فهل سيشهد البلد انتفاضة جديدة, كالتي اندلعت في تشرين الاول من العام 2019 عقب فرض وزير الاتصالات محمد شقير آنذاك تعرفة الـ 6$, ام ان الشعب سيسلم الروح ويرضخ للامر الواقع؟