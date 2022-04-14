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الى كل من يحمل عقداً نفسيّة بسبب المدرسة أو أستاذ جعله يكره المادة… تابع هذا التقرير

14 - أبريل - 2022
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نعم، هذا صفّ مدرسي جدّي وهذه حصّة رياضيات. في مدرسة الانطونية عجلتون. وهذه المعشوقة من قبل الطلاب مدرّسة رياضيات تدرّسهم المادة بطريقة هي ابتكرتها. من اغانٍ، صور، قصة روائيّة واسلوب في تقسيم المعلومات. هذا التقرير علاج لكل ألم الماضي المتأتي من المدرسة.

داليا تعلّم وتحفّز، عملت مطولًا على تطوير المحتوى “البريزنتايشن” لتحوّل الرياضيات إلى متعة، فبات طلابها يعشقون حصّتها اكثر من حصة الرياضة او الموسيقى او حتى الاستراحة.

تجربة داليا يجب ان تُدرّس للاساتذة قبل الطلاب، فهي تعلمّ المادة وتعلّم على الطلاب اجمل الذكريات المدرسيّة.

الى كل من يحمل عقداً من مدرسته بسبب استاذ جعله يكره المادة، داليا غيّرت المعايير وتستحق علامة ١٠٠ على ٢٠.

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