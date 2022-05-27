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الى كل من يريد ان يهرب من الواقع المرّ اليكم هذا الحل

27 - مايو - 2022
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الواقع قاسٍ جداً، نختبر يومياً ما لا يستوعبه عقل و ما لا تحتملهُ روح. و بما أننا نجد في الخيال حياة، فهيا بنا إلى الخيال، حيث لا وجع و لا تعب. كريم إبراهيم، شابٌ لبناني عرف كيف ينتج كل ما يحتاجه الواقع الإفتراضي virtual reality و يؤمّن بذلك الفريش دولار للبلد.

بعد أن فشل في مجالات عدة ها هو ينجح ويلمع في الvirtual reality كما يوسّع أعماله في بلدان أخرى من العالم.

صحيحٌ أن العمل في المجال الإفتراضي، لكن ككل شباب لبنان كريم، جميل الإرادة كجمال الخيال و قويّ العزيمة كصلابة الواقع الملموس.
في عالم الخيال الإفتراضي، يبقى الخيال أجمل من الواقع، فهيا بنا نهرب إلى الخيال!

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