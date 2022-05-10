الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الياس الزغبي: بلغت بعض الخطابات السياسية مستويات لا أخلاقية

10 - مايو - 2022
A A A
طباعة المقال

إذاً تزاحمت الخطابات الانتخابية خلال الساعات الأخيرة لحضّ الناخبين على الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع للاختيار بين مشروعين، الأول تخوض من خلاله أحزاب المعارضة وقوى التغيير معركة تحرير الدولة ومؤسساتها من سطوة سلاح “حزب الله” والنفوذ الإيراني في البلد، والثاني يخوض من خلاله “حزب الله” معركة تكريس هذه السطوة بالتكافل والتكامل مع “التيار الوطني الحر” الذي شنّ رئيسه جبران باسيل أمس حملة شرسة من بعبدا في مواجهة أخصام “حزب الله” المسيحيين بلغ معها حد مهاجمة كل من يقول بوجود “احتلال إيراني” في لبنان.

ليتقاطع بذلك مع مضامين الخطاب الانتخابي الذي ألقاه الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله والذي خصصه لتمجيد “السلاح” والتشديد أمام ناخبيه على ضرورة التصويت للوائح “حزب الله” وحلفائه باعتبارهم يصوّتون بذلك لحماية سلاح “حزب الله” وبقاء “المقاومة المسلّحة” والتصدي لما وصفها “حرب تموز سياسية” تستهدف نزع هذا السلاح. 

للإضاءة على هذا الموضوع إنضم إلينا الكاتب السياسي الياس الزغبي. 

    المزيد من فيديو

    ترك أميركا ليشوي في لبنان 3:29
    ترك أميركا ليشوي في لبنان
    4:04
    وداعاً للقمة الفقير الأخيرة
    3:27
    ميليشيا حزب الله... الى القتل دُر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بالفيديو.. مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست"
    سعر صرف الدولار مقابل الليرة
    إجراء جديد سيرفع الاسعار.. اليكم التفاصيل
    ميليشيا حزب الله
    مرجعية سياسية تنصح حزب الله.. اليكم التفاصيل