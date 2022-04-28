الياس الزغبي: مغادرة البخاري أمس الى المملكة قد يشير الى لقاء محتمل بينه وبين ميقاتي

فيما تنصرف القوى السياسية والمرشحين للانتخابات النيابية إلى إعداد العدّة لهذا الاستحقاق المرتقب بعد 17 يوماً من اليوم، مع كل التعقيدات التي تحيط به عبر أسوأ قانون انتخابي عرفه لبنان، تبرز الانتهاكات الواضحة في انتخابات المغتربين، وعدم إيلاء وزير الخارجية، عبد الله بوحبيب، هذا الملف الاهتمام الكافي.

في هذا الوقت، غادر رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، لبنان إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة من دون أن يكون له أي لقاء مع المسؤولين السعوديين. مصادر حكومية توقّعت أن يشكّل وجود ميقاتي بالمملكة مؤشراً يساعد على قيامه بزيارة ثانية بصفة رسمية يلتقي فيها كبار المسؤولين السعوديين، لشكرهم على موقف السعودية الداعم للبنان من خلال الصندوق السعودي- الفرنسي والتباحث معهم في مساعدات أخرى في مجالات الطاقة، وإعادة النظر في قرار المملكة في موضوع إعادة استقبال الصادرات اللبنانية من صناعية وزراعية، مع إعادة التأكيد من قِبل رئيس الحكومة بعدم السماح لأية جهة استباحة أرض المملكة وتهريب الممنوعات إليها. للإطّلاع على هذا الملف إنضم إلينا الكاتب والمحلّل السياسي الياس الزغبي.

• أستاذ الياس مساء الخير. كيف تقرأ زيارة ميقاتي الى السعودية، خصوصاً أنّ مصادر مطّلعة على الاتّصال الذي أجراه أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أكدت أنّ صفحة جديدة ستُفتَح بين لبنان والسعودية؟

• هل ستُعاد الثقة الرسمية بين السعودية والحكومة اللبنانية خصوصاً أنّ أموال الصندوق السعودي-الفرنسي لن تمرّ عبر الحكومة؟

• ما رأيك بالواقع الإنتخابي بصورة عامة خصوصاً في ضغط الثنائي الشيعي على المرشّحين الشيعة الذّين ترشّحوا على لوائح غير تابعة لحزب الله من جهة وممارسات وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إزاء تصويت المغتربين من جهة اخرى؟