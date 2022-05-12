انتخابات الموظفين… بروفا تسبق اليوم الكبير

إنه اليوم الأول لهؤلاء لتطبيق عملية التصويت. موظفو الإدارات الرسمية العامّة يقترعون اليوم وبعد يومين يتولون الرقابة على الاقتراع. المشكلة أن كثيرًا منهم لم يعلم كيف يتمّم عملية الانتخاب، وهم من المفترض أن يعلموا المواطنين في اليوم الكبير.

لم تكن الخروق بالغة الخطورة بحسب المشرفين على الانتخابات

إلا أن مشكلة عدم إدراج الأسماء على لوائح الشطب لم تُحلّ عبر الاتصال على الخط الساخن.

فوج الإطفاء في الكرنتينا شهد اقتراع أكثر من ستين في المئة من الموظفين حتى الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر. نسبة نالت إعجاب وزير الداخلية الذي حضر لمعاينة بروفا الاستحقاق. نسبة قد تصعّب مهمة الوزارة التي واجهت انتقادات كثيرة، آخرها إدارة زوجة قيادي في التيار الوطني الحر لانتخابات المغتربين رغم أنها ليست موظفة في وزارة الخارجية.

المحاصصة الطائفية والحزبية التي تسهّل لهؤلاء الحصول على الوظيفة

تكشف بدورها أيضًا النتائج لكل فريق. أما المستقلون من الموظفين فعيونهم على صور ضحايا انفجار المرفأ. أسماء الذين قتلوا تدعوهم إلى المحاسبة عبر مواجهة المنظومة في صناديق الاقتراع.







