انتخابات ٢٠٢٢.. اللبنانيون يحلمون بالتغيير ومصير البلاد مرتبط بنتائجها

ثلاثةُ أسابيعٍ تفصِلُ اللبنانيين، عن الإنتخابات النيابية المزمعة، والتي يعولون عليها للتغيير ولو بشكل طفيف، وفيما بدأت الماكينات الإنتخابية للمرشحين عمَلَها بزخمٍ لاستقطاب الناخبين، يبدو أن العديد من المواطنين لم يحسِموا قرارهم بعد في تجيير أصواتِهم، إلا أن الأكيد أن نهجَ التغيير خيارَهم داخلَ صناديق الإقتراع.

ومع اقتراب العد العكسي، رسَمت اللوائح المسجلة في 15 دائرة انتخابية خريطة التحالفات والمعركة، التي حافظت على بعض الثوابت إلا أنها في الوقت نفسِهِ أرست الكثير من التحولات، قد تدفعُ البلاد نحو معبرٍ مفصلي جديد وربما مفاجآت ليست في الحسبان. فهل سيشكلُ هذا الإستحقاق فرصة حقيقية لتغيير الوجه السياسي والوضع القائم في البلاد؟

وماذا كشف الهبر عن إحصاءات النتائج الأوليّة في الإنتخابات النيابية؟

وأكد الهبر ان نتائجَ الانتخابات ستكون مفصيلة للبنان وعلى أساسها سيحدد مصيرُه







