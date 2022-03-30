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انطوان صعب: عودة سفراء الخليج كانت نتيجة للاتصالات الفرنسية السعودية

منذ ساعة واحدة
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للحديث عن عودة السفراء الخليجيين الى بيروت نتصل بالصحافي والكاتب السياسي انطوان صعب.

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