الخميس 27 شعبان 1443 ﻫ - 31 مارس 2022
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انطوان صعب: عودة سفراء الخليج كانت نتيجة للاتصالات الفرنسية السعودية
منذ ساعة واحدة
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للحديث عن عودة السفراء الخليجيين الى بيروت نتصل بالصحافي والكاتب السياسي انطوان صعب.
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