الأربعاء 29 رجب 1443 ﻫ - 2 مارس 2022 |
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انطوان فرح: يجب ألا يصبح قطاع الإتصالات مثل قطاع الكهرباء في لبنان

منذ 46 دقيقة
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فوجىء مشتركو ألفا” و”تاتش” بورود رسائل نصّية اليهم تفيد بأنّ رصيد خطوطهم سيظهر بالليرة اللبنانية إبتداءً من يوم الجمعة المقبل. هذه الرسائل اثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، غير أنّ مصادر وزارة الإتصالات أوضحت أنّ هذا الاجراء يأتي في إطار مواكبة خطة الوزارة لتعديل أسعار الإتصالات، وبما أنّه في الأسواق آلاف البطاقات المُسبقة الدفع مُسعّرة على أساس الدولار بـ 1500 ليرة وتمّ شراؤها بالعملة المحلية، فإن شركتَي الإتصالات ستسعّر البطاقات على الليرة اللبنانية.

وللحديث عن هذا الموضوع انضم الينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي انطوان فرح.

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