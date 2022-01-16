الأثنين 13 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 17 يناير 2022 |
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انقطاع الانترنت في بعض المناطق اللبنانية والحبل على الجرار

منذ دقيقتين
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لم يعد يتفاجأ اللبنانيون عند سماع مع كل اشراقة شمس اخبارٍ تؤكد فقدان لبنان تدريجيا مقومات الحياة. واخر فصول الاخبار السلبية هي انقطاع خدمة الانترنت في دائرة بيروت الثالثة والاشرفية وصولا الى جونيه بسبب فقدان مادة المازوت لتوليد الكهرباء.

فمدير عام اوجيرو وجه في تغريدة عبر تويتر اعتذاره لبيروت ولكل مدينة او ضيعة عازيا الامر الى البيروقراطية، فالموظف المسؤول عن تأمين المازوت كان غائبا.

فكرت سبحة شكاوى المواطنين.

الانقطاع لم يبق محصورا ببيروت الثالثة انما وصل الى سنترال الاشرفية الذي يعمل حاليا على البطاريات بانتظار الفرج.

والى جونية در ايضا حيث توقفت خدمة الآي دي أم

مع توقف الانترنت لتتوقف ايضا اشغال المواطنين ومصالحهم. ولكن تلويح كريدية بالاستقالة لم يعفه من الانتقاد، فثمة من قال إنه من المفروض ان يكون مدير عام اوجيرو على علم بنقص مادة المازوت ويأخذ الاجراءات المسبقة الا اذا ارادها خدمة انتخابية.

ستة اطنان من المازوت تأمنت من احد ابناء بيروت وهي تكفي لمدة ثلاثة ايام فقط… ومن بعدها الفرج فالدولة لا تعرف التخطيط.

تقنين الكهرباء يصل الى ٢٠ ساعة، المازوت حاجة اساسية للاستمرار واسعاره خيالية والمواطن يدفع من جيبه، انما وزير الطاقة في مطاعم بيروت “فاتحة شهيته” فالدني بالف خير.

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