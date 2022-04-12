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انقطاع الخبز ينذر بخطر رفع الدعم

12 - أبريل - 2022
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الخُبز إنقطع فعلاً في الأفران أمس. هذه الأزمة التي امتدت على الأراضي اللبنانية كافة تعود لسببين: الأول إقفال مطحنة تاج الكبيرة التي تزوّد الكثير من المطاحن بقرار قضائي، إلا إنها عادت الى العمل من جديد بعد الإفراج عن رئيس مجلس إدارتها بول منصور، ولكن الكمية المتوافرة لديها لا تكفي إلّا لأسبوع.

والثاني يقضي بعدم تسديد ثمن القمح المستورد من قبل مصرف لبنان. لذلك، إنصبّت المساعي البارحة لإيجاد حل سريع للأزمة المستجدة، يتمثل بإبرام عقد دين ظرفي بين الحكومة والمصرف المركزي، يُوقّع عليه رئيس الحكومة ووزير المال، وحاكم مصرف لبنان، لصرف مبلغ معيّن للأمور الطارئة، والى حينه لا حل لأزمة الخبز.

مصادر صوت بيروت انترناشونال تخوّفت من الإقدام على رفع الدعم عن الخبز من خلال الانقطاع المتكرر له كما سبق وحصل مع البنزين، فيصبح سعر ربطة الخبز 25 الف ليرة بحسب سعر صرف اليوم بعدما كانت بـ1500 ليرة أي بدولار واحد.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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