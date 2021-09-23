اهالي تفجير ٤ اب الى يوسف فينيانوس: انتم من تضغطون نفسيا وفعليا على القاضي البيطار

كما كان منتظرا، تقدم محاميا الوزير السابق يوسف فينايوس بدعوى ارتياب مشروع بحق قاضي التحقيق طارق البيطار، ومن المتوقع ايضا ان يتقدم الوزيران نهاد مشنوق وعلي حسن خليل بدعوى ارتياب بدورهما.

الدعوى ازعجت اهالي الضحايا، هم الذين احبطوا اول مرة مع سحب الملف من يد القاضي فادي صوان ومن ثم من التدخل السياسي الفاضح في تحقيقات البيطار وصولا الى تهديده من حزب الله.

وعن الاسباب يرد الاهالي:

من احد الاسباب التي ذكرها محامو فينيانوس هو ادعاء البيطار بصورة استنسابية بحق ٥ اشخاص فقط

تطرقت الدعوى الى رفض القاضي البيطار اخذ الرأي بمطالعات النيابة العامة التمييزية

حصانة المحامين مذكورة في الدعوى كون الوزير فينيانوس محام ويستند عليها المحامين بالاضافة الى رفض اعطاء مهلة للرد على قرار رد الدفوع الشكلية

واخيرا عن تأثير صرخة الاهالي على نفسية وقرارت القاضي