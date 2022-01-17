اهالي ضحايا تفجير ٤ اب: ابراهيم حطيط لا يمثلنا… وحده القاضي طارق البيطار يمثلنا

اعتصام اهالي تفجير ٤ اب امام قصر العدل اليوم، لا يشبه الوقفة المعتادة التي يقوم بها الأهالي في الرابع من كل شهر للتذكير بملف التحقيق.

الاعتصام الذي بدأ باكرا باغلاق مدخل قصر العدل الاساسي وتبعه اقفال الطريق بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة وحاويات النفايات، وراءه سببان يعرقلان التحقيق في حال لم يتم الاسراع بالبت بهما.

الاول هو املاء الفراغ الذي احدثه تقاعد القاضي روكز رزق من الهيئة العامة لمحكمة التمييز والثاني تعيين قاضي للبت بملف دعوى الرد بحق رئيس الغرفة الاولى من محكمة التمييز القاضي عيد.

سنة وخمسة اشهر، واللبنانيون بانتظار صدور القرار الظني ولكن سنة وخمسة اشهر والعراقيل تزرع يوميا امام قاضي التحقيق طارق البيطار لمنعه من اصدار قراره والانتقال الى المحاكمات

بحرقة قلب، احرق الاهالي الدواليب مطالبين بعدم تسييس الملف وبعد زيارة رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود تم تعليق الاعتصام، املين من القاضي عبود البت بمطالبهم وابرزها: تعيين قاضي بالانابة مكان القاضي المتقاعد روكز رزق بدا انتظار التشكيلات القضائية التي تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية.

انتهت الوقفة ولكن لم ينته المسار. فالاهالي وعدوا بخطوات تصعيدية في حال لم يتم الاستجابة الى مطالبهم