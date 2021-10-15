الثلاثاء 13 ربيع الأول 1443 ﻫ - 19 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اهم درس في تاريخ لبنان تعلمه الطلاب في يوم ١٤ تشرين الاول

15 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2021 7:59 مساءً
A A A
طباعة المقال

كل من عاش الحرب الاهلية ورأى هذه الصور قال:” ذكروني بايام الحرب ذكروني وقت اهلي كان يركضو ويجيبونا من المدرسة” “مؤلمة هذه الصور للجيل الجديد وايضا موجعة لجيل الحرب” فهي عادت وفتحت جروحا دفينة من صور الماضي .

لمدة 4 ساعات عاش طلاب واساتذة مدرسة الفرير عين الرمانة الخوف من الرصاص الطائش. فالرصاص فوق رؤوسهم… ورؤوسهم تحت الطاولات.

سنة الصدمات النفسية على اللبنانيين. من بعد تفجير 4 اب حصلت احداث 14 تشرين الاول وكلمة الناس واحدة : “ما بقى فينا نصمد”

غدا يوم اخر، وتنذكر وما تنعاد، ولكن الصور ستبقى مطبوعة في الاذهان فقدر اللبناني ان تلاحقه لعنة المأساة والخوف.

    المزيد من فيديو

    0:54
    مساعدات من مؤسسة نوح الى مستشفى الروم
    2:14
    ارقام مرعبة من لبنان…
    4:02
    الدولار “طلوع” أم “نزول” ؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    “شوكة” حزب الله انكسرت
    السكتة الدماغية- تعبيرية
    غالبا ما يتجاهلها الناس.. أعراض تنذر بالسكتة الدماغية
    مسؤول وحدة الإرتباط في ميليشيا حزب الله وفيق صفا
    “شبح” وفيق صفا في مناقلات قوى الأمن الداخلي