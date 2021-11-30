اين اصبحت اموال المودعين في البنوك؟

الناس فقدت كل شيء في لبنان فقدت الامل، فقدت صحتها، وفقدت اهم ركيزة لاستمرارية الحياة… اموالها في البنوك وحتى جنى عمرها.

منذ شباط ٢٠١٩ واموال اصحاب النفوذ والسياسيين تغادر البنوك اللبنانية… وحدهم اللبنانيون وقعوا في الفخ فاحتجزت اموالهم في المصارف. واليوم اين اصبحت هذه الاموال وما هو مصيرها؟

الكابيتال كونترول دستوري وحاجة ضرورية رغم انقضاء أكثر من 19 شهراً على بدء الأزمة، لأن أي تشريع مهما تأخر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدَين حالياً.

ماذا عن التحقيق الجنائي هل يساعد المودعين في الحصول على اموالهم؟

حاول عدد من المواطنين رفع دعاوى ضد البنوك ولكن فوجئوا باقفال حساباتهم واعطائهم اموالها بدل شيك، مما حدّ من عملية تقديم الدعاوى بحق البنوك لحفظ حق المودعين.

بعد سنتين على الازمة المالية وتفاقم الاوضاع من اسوأ لاسوأ، ولغاية اليوم لا يعلم المواطن اللبناني مصير امواله ومستقبله.

فهو متروك للمجهول من دون خطط او جدولة دفع، فالحكومة لا تجتمع كرمى عيون النافذين والمتواطئين.