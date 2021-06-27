بائع مياه على الروشة حاول الانتحار مراراً.. فما السبب؟

قصة حزينة لبائع مياه في منطقة الروشة، حاول الانتحار مراراً، بعد أن ضاقت به سبل الحياة لتأمين معيشة كريمة لعائلته، حيث شرح لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف انه “لدي سبع بنات اعمل من اجلهن، لكني اتعرض لمضايقات من قبل القوى الأمنية، فلو كنت ابيع مخدرات أو كنت ابن مسؤول لما تعرض لي احد” مضيفاً “زوجتي مكتومة القيد وبناتي ليس لديهن بطاقة هوية، ابنتي الكبرى تبلغ من العمر ١٣ سنة، واحتاج الى محام لتسجيلهن في الدوائر الرسمية”.

واشار الى أنه “لا يستطيعون توقيف الزعماء الذين سرقوا البلد ويستقون عليّ، حاولت الانتحار عدة مرات بسبب منعي من بيع المياه”، وعن سعر قارورة الماء أجاب “الفا ليرة، على الرغم من اني ادفع ثمن الثلج لتبريدها” لافتاً الى انه يسكن في منطقة الاوزاعي، ويبدأ العمل منذ الساعة السابعة صباحاً حتى التاسعة ليلاً.

وتمنى لو انه يتمكن من الهجرة قائلاً “نعيش جسداً بلا روح في هذا البلد”.