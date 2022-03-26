بابا روما مستاء من بيّ الكل ومؤيد لمواقف الكنيسة المارونية

وكأن هذا العهد مصر على عزل لبنان عن كل دول العالم بما فيها الفاتيكان, بحيث لا يوفر رئيس الجمهورية ميشال عون اي فرصة لتبييض صورة حزب الله وشرعنة سلاحه, فكان من المفترض ان تكون زيارته لروما لطلب المساعدة وليس لاطلاق المواقف غير الوطنية, الا ان حليف حزب الله كانت لديه حسابات أخرى, فهل سيشهد لبنان مقاطعة او عتبا باباوياً بعد تصريحات عون؟

وفي معلومات خاصة لصوت بيروت انترناشونال, تلقى الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس ثلاث رسائل من الفاتيكان, اهمها تلك التي ارسلها الحبر الاعظم والتي تضمنت استياءً شديدا من تصريحات رئيس الجمهورية لصحيفة لا ريبوبليكا الايطالية, كما أكد البابا فرنسيس في رسالته الدعم الكامل لمواقف الراعي.

اذا يبدو ان التباين في المواقف بين رأس الكنيسة المارونية والموقع الماروني الاول في الدولة كبير جدًا, فالاول يسعى لتثبيت المسيحيين في وطنهم اما الثاني اي الرئيس عون مصر إما على تهجيرهم او ان يُخضعهم للولاية الايرانية.