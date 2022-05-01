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باسيل يشعل عكار.. ويُهدّد بتعليق المشاركة في الانتخابات!

1 - مايو - 2022
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بنبرةٍ عالية رفع رئيسُ “التيار الوطني الحر” جبران باسيل سقفَ التهديد ملوّحًا بعدم المشاركة في الانتخابات النيابية، بعدما اعتبر أن حركتَهُ في المناطق قد تكون مُهدَّدَة، وتحديداً بعد الإشكالات التي شهِدتها بلدة رحبة العكارية اعتراضا على جولته هناك، الأمر الذي ضعه البعض في خانة التمهيد لتطيير الإستحقاق.
فهل تلويحُ باسيل بتعليق مشاركة التيار في الإنتخابات يدفعُ باتجاهِ التعكيرِ على صفو هذا الإستحقاق أو تهديده، بدليل الإشكالات والحوادث المتنقلة في الايام الأخيرة؟
مصادر سياسية متابعة اعتبرت أن حيثيات كلام باسيل قد تحمِلُ تشكيكاً بقدرة القوى الأمنية على حماية الانتخابات فهل يمكنُ اعتبار كلامُ باسيل بمثابةِ ردٍّ على وزير الداخلية ودحض لكلامه؟
وأكد بولس أن المعركة اليوم بين خِيارين، خِيارٌ سيادي وآخر إيراني
بولس شدّد على ضرورة المشاركة الكثيفة في الإقتراع لإسقاط الطبقة السياسية الفاسدة ولإعادة بناءِ لبنان مستقل وسيادي.

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