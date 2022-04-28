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بالأرقام.. اللبنانيون يتهافتون على شراء السيارات!

منذ 7 ساعات
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على الرَغمِ من الأزمة المعيشية الخانقة، سجلت حركة تسجيل السَيارات الجديدة تحسناً خلال الفصل الأول من العام الحالي، فقد وصل عددُ السيارات الجديدة المسجلة إلى 1،573 سيارة، مقارنةً مع 574 سيارة في الفترةِ نفسِها من العام 2021.
فماذا تعني هذه الأرقام؟ وهل فعلا بدأ اللبنانيون يتهافتون على شراء السيارات؟
وأكدت منصور أن الإصلاحات الإقتصادية ستكون تقشفية على المواطن، حتى ولو أجريت الإنتخابات في موعدها المقرر
عددٌ لا بأس به من الناس لجأ إلى شراء سيارة جديدة وذلك قبل زيادة الرسوم الجمركية وإقرار موازنة العام 2022
وناشد معوض ضمائر كل المسؤولين العمل على تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ألمّت بالمواطنين وإنقاذ معارض لبنان التي تأثرث كغيرِها من القطاعات الحيوية مع انهيار الوضع المعيشي.

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