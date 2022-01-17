بالأرقام… كيف يتوزّع اللبنانيون على السوشيال ميديا؟

عالم سُمّي بالافتراضي لكنه في أكثر واقعيّة من الواقع، ساهم بقلب الكثير من الأنظمة، بكشف ما كان مستوراً لعقودٍ و قرون، أوصل الكثيرين إلى الشهرة وكثر إلى الثراء… أنهى هيبة الإعلام وكسر عنجهيّته… الإعلام الجديد الذي هو بمتناول كل الناس، في جهازهم الصغير يمكنهم بكبسة زرّ أن يقلبوا معادلات سياسيّة، اجتماعية، عقائديّة، فنّية وحتى حياتيّة… فكيف يتوزّع اللبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي؟

ما هي المواقع الأكثر جدّية وما هي الأقل؟

لو يدرك البعض قوّة السيف بين أيديهم، لكانوا استخدموه في معارك أكبر، أكانت للخير أو حتى للشر… فالسوشيال ميديا أنزل كبار المتاجر عن عرشها، أنهت العصور السوداء لأنظمة مستبدّة، وجعلت الإعلام تحت رحمة الناس… صانعي الخبر وناقليه.