بالأرقام.. لبنان في لائحة الدول الفاشلة

يبدو وكأنّ الدولة اللبنانية أو ما تبقّى من اشلائها منهمِكة في أمورٍ قد تكونُ أكثر أهمية مما نحن عليه الآن، وقد يكون تصنيفُنا من الدول الأكثر فشلاً في العالم بعد السودان واليمن والصومال ليس بالشيء الغريب، وإذا كانت الأرقام تعبّر ولو بالشكل عن واقع الحال، فإنّ واقع اللبنانيين مريرٌ والأرقام باتت واضحة للعيان.

فبحسب إحصائيات دولية وأرقام العام 2021 حلّ لبنان في المركز 34 دوليا من حيث الفشل.

أما من حيث مسألة اللاجئين، ففي لبنان 1.7 مليون لاجئ، وهي أكبر نسبة عالمية قياساً إلى مِساحة البلد وعدد سكانه.

وبالحديث عن الدين العام، فبات يشكّل 161 في المئة من الناتج المحلي، وعن نسبة تهريب الأمول للخارج، تقول الأرقام إنها تخطّت 9 مليارات دولار، وكُلّها تُعدُّ لأصحاب النفوذ من سياسيين وأصحاب مصارف وقلة قليلة من المودعين.

ومن حيث الفساد، أتى لبنان في المركز154 وتعتبر هذه المرتبة من أعلى المراتب، والأخطر من ذلك، أصبحت مستويات التضخم في مرحلة الخطر متخطيةً عتبة الـ200%.

وبالإنتقال إلى ظاهرة البَطالة، قد تكون الأرقام خيالية، ولكنها وبحسب مركز الإحصاء تخطّت الـ60%.

وبالنسبة للدول المستدينة، حلّ لبنان في الدرجة الثالثة بعد اليابان واليونان، علماً أنّ اليابان لديها اقتصادٌ قوي، واليونان بدأت تسديد ديونِها لصندوق النقد الدولي، وعلماً أنّ لبنان وبحسب إحصائيات 2020 بلغ معدل ديونه 61.8% مقارنةً بالناتج المحلي.







