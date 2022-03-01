بالارقام.. كم تبلغ قوة الترسانة العسكرية الروسية مقارنة بتلك الاوكرانية؟

لليوم السادس على التوالي، لا يزالُ الغزو الروسي لاوكرانيا مستمرًا

ولم يستطع الروس حتى اليوم السيطرةَ على العاصمة كييف رغم تفوق الترسانة العسكرية الروسية على تلك الاوكرانية

نبدأ بترتيب الجيشين عالميًا

حيث تعتبر روسيا من ثاني اكبر الجيوش بعد الولايات المتحدة

بالمقابل تحتل اوكرانيا المرتبة 22

وعلى الرغم من هذا الفارق الكبير في القوة لا يزال الجيش الاوكراني صامدًا في وجه الغزو الروسي الضخم

وعلى صعيد السلاح الجوي

تمتلك روسيا نحو 4200 طائرة حربية ويستخدم منها حاليًا

772 طائرة مقاتلة

739 طائرة هجومية

و544 مروحية هجومية

اما الجيش الاوكراني فيملك فقط 318 طائرة حربية

برًا يمتلك الروس نحو 12 الف دبابة مقابل نحو 2600 للاوكرانيين

و30 الف مدرعة عسكرية روسية مقابل 12 الف اوكرانية

اما راجمات الصواريخ فلدى الروس 3400 راجمة مقابل 500 يمتلكها الجيش الاوكراني

اما القوة البحرية فيتفوق الروس فيها بشكل كبير على تلك الاوكرانية

ومن اهم المساعدات العسكرية الاوكرانية لمواجهة الغزو الروسي

350 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة تشمل وسائل عسكرية ودفاعية جديدة.

ألف قاذفة صواريخ مضادة للدبابات، و500 صاروخ أرض- جو من طراز ستينغر قدمتها ألمانيا

هولندا قدمت 50 سلاحا مضادا للدبابات ألمانية الصنع إلى الجيش الأوكراني.

اضافة الى 200 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات

اما بلجيكا فأعلنت اعتزامها إرسال

2000 سلاح آلي، و3800 طنّ من الوقود،

الى جانب مساعدات عسكرية اضافية من فرنسا وتشيكيا وغيرها من الدول الغربية

اقتصاديًا لا تزال العقوبات الاقتصادية تنهال على روسيا من معظم الدول وأخطرها

كان موافقة كل من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا والمفوضية الأوروبية على عقوبات مالية صارمة جديدة ضد روسيا، بما فيها فصل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت المالي.

اذا الساعات 72 التي وضعها بوتين لاحتلال كييف طالت ولم يحقق هدفه حتى اليوم وكلما طالت المعركة كلما سيزداد الموقف الروسي صعوبة، فهل سنشهد في الايام المقبلة انسحابًا روسيًا من الاراضي الاوكرانية ام ان الدب الروسي سينهش كل شيء بغية تحقيق مبتغاه.