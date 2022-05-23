بالارقام.. لبنان الأغلى في أسعار المواد الغذائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أشار البنك الدولي في التقييم الذي أجراه حول تأثير وباء كورونا على تضخّم أسعار الموادّ الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية المُدرجة في سلّته في لبنان خلال الفترة الممتدّة من 14 شباط 2020 إلى 3 شباط 2022.

واحتسب البنك الدولي التغيّر في أسعار المواد الغذائية في 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر خمس فئات رئيسية من المواد الغذائية وهي النشويات، ومنتجات الألبان، والفواكه، واللحوم والخضروات.

وأشار البنك إلى أن سعر لحوم الأبقار الطازجة أو المجمّدة في لبنان ارتفع بنسبة 137.5% بين 14 شباط 2020 و3 شباط 2022، وهو ما يمثل الزيادة الأعلى في سعر هذا المنتج الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع سعر البطاطا في لبنان بنسبة 60.2% في الفترة المشمولة، وهو ما يمثل الزيادة الأعلى في سعر هذا المنتج الغذائي في المنطقة.

أيضًا، ارتفع سعر الأجبان في لبنان بنسبة 53% بين 14 شباط 2020 و3 شباط 2022، ما يشكّل الزيادة الأعلى في أسعار هذا المنتج الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقارنةً بمعدل زيادة بلغ 8% إقليميًا باستثناء لبنان.

أيضًا، ارتفع سعر الحليب السائل في لبنان بنسبة 50.7% في الفترة المشمولة، وهو ما يمثّل نسبة النمو الثانية الأعلى في سعر هذا المنتج في المنطقة.

في موازاة ذلك، ازداد سعر الخبز والمنتجات الأخرى التي تباع في الأفران في لبنان بنسبة 34% بين 14 شباط 2020 و3 شباط 2022، ما يشكل نسبة الارتفاع الثانية الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد سوريا بنسبة 109.8%.

أيضًا، ارتفع سعر الأرز بنسبة 11.3% في الفترة المشمولة، ما يشكل نسبة النمو السادسة الأعلى في سعر هذا المنتج الغذائي إقليميًا بعد سوريا، واليمن، وقطر، وتونس والمملكة العربية السعودية.