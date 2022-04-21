بالرغم من غلاء البنزين.. التوصيلة في مدينة صيدا مجانيّة

من وسط كل أخبار الغلاء و العوز و الفقر، اليأس و الإحباط، لا يمكن إلا ان نبحث على أيّ وميض نورٍ في الغتمة، و في بحثنا هذه المرّة وجدنا النور يشرق من بحر صيدا و لا يغرب. وائل ، الصيداويّ صاحب متجر للنظارات يتمتّع ببعد نظرٍ لا و إنسانيّة لا غباش على رؤيتها، بمبادرة “التوكتوك” خاصته قوّة في البصر و البصيرة.

لم يكن يتوقّع وائل أن تكون للمبادرة فوائد غير “عمل الخير” فهي أحاطته بحياةٍ إجتماعيّة مميّزة زادت من صلابة علاقته بأهل مدينتهِ.

في الوقت الذي لم تعرف به الدولة أن تؤمّن لشعبها مواصلات عامة، عرف الشعب كيف يؤّمن لنفسهِ الخلاص العام، بالمبادرة الفرديّة.

التوكتوك المجاني في صيدا، هو دليلٌ إضافيّ على أنّ الدنيا لا تزال بألف خير.