بالصوت تهديد الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية…

صحيح يا معالي الوزير لكن على حساب الموظفين والمتعاقدين مع وزارة الشؤون الاجتماعية بحسب المعلومات التي حصلت عليها صوت بيروت انترناشونال فقد بدأت ورشة تدريب للموظفين لتنفيذ برنامج مساعدات غذائية بالتعاون مع برنامج الاغذية العالمي الذي يتطلب جمع المعلومات عن العائلات الاكثر حاجة.

لكن المستغرب بحسب معلومات صوت بيروت انترناشونال فقد اصدرت مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية تعميما للموظفين للانضمام الى برنامج تدريبي مخصص لتنفيذ المشروع لكن المستغرب هو ان ٤٥٠ مفتشًا اجتماعيًا لم يتقاضوا اجورَهم من ايار الماضي والتي تبلغ ٩٠٠ الف ليرة والمطلوب منهم التجول بسياراتهم وعلى نفقتهم والقبض بعد انتهاء المشروع وعلى من يمتنع ان يتحمل مسؤولية قراره بحسب التسجيلات الصوتية التي حصلت عليها صوت بيروت انترناشونال.

يا معالي الوزير النشيط هذا ليس الوقت المناسب للتهديد فالانهيار الذي حصل تتحمل مسؤوليتَه انت وفريقُك السياسي وليس الموظفين.