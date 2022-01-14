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بالصوت والصورة عون وميقاتي… وعدا وأخلفا…

14 - يناير - 2022
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بهذه الكلمات زف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الى ٧٠٠٠ متعاقد واجير مع الدولة اللبنانية خبر عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على مرسوم يجدد العقود معهم ويمكن وزارة المالية من صرف رواتبهم

وبناء على ما وعد به ميقاتي هؤلاء كان من المفترض ان يوقع عون هذا المرسوم لكن تراجع عن الاتفاق بعد الخلاف الاخير مع الرئيس نبيه بري. ويتذرع عون بان هذه الحكومة قائمة وليست حكومة تصريف اعمال كي يتم التعويض عنها بمرسوم وبالتالي سيكون ٢٧٥٠ متعاقدا في الادارات العامة بلا رواتب اضافة الى ٨١٦ اجيرا تابعين لمجلس الخدمة المدنية في الموسسات العامة التابعة لمجلس الخدمة المدنية ٤٩٥ متعاقدا و ٩٣ اجيرا في البلديات التابعة لمجلس الخدمة المدنية ١٢٧ متعاقدا و٥٢٠ اجيرا.

بعد كل ما تقدم لن يتمكن هؤلاء من قبض رواتبهم نهاية الشهر لان العقود لم تجدد وبالتالي دفعوا ثمن الخلاف السياسي بين بعبدا وعين التينة… والشارع سيكون الحكم في الأيام المقبلة.

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