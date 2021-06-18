ضبط شحنة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت في طريقها الى الخليج

ضبطت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك، في مرفأ بيروت، كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون موضّبة في مستوعبين محمّلين بالحجارة، مُعدّة للتهريب إلى السعودية، كما تمّ توقيف بعض الأشخاص المتورطين بالعملية.

ووصل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الى مرفأ بيروت للاطلاع على سير التحقيقات في عملية ضبط كمية كبيرة من ملايين حبوب الكبتاغون معدة للتصدير الى السعودية.

وكشف فهمي أن “وجهة الشحنة كانت إلى مدينة جدّة”، وطلب من كافة الدول الثقة بلبنان، كذلك، طلب من المواطنين أن يضعوا يدهم بيد القوى الأمنية من أجل المساعدة في إعادة الثقة بلبنان. وهنأ الجمارك على ضبط ملايين حبوب الكبتاغون.

وأكد فهمي على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وخاصة الجمارك، لأنه الجهاز الأمني المسؤول عن توقيف كافة الشبكات التي تصدر هذه الآفة إلى دول العالم أجمع.

فهمي أشار إلى مشكلة لوجستية في العديد والعتاد، وأكد أن العميد أسعد طفيلي يعمل من أجل تأمين العتاد الحديث المطلوب.

يشار إلى أن شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك، في مرفأ بيروت، كانت قد ضبطت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون موضّبة في مستوعبين محمّلين بسبائك من الرصاص، مُعدّة للتهريب إلى السعودية.