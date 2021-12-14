بالوثائق والصوت طردوا من الوزارة بعد ١١ سنة…

بعدما رفعت صوت بيروت انترناشونال الصوت الاسبوع الماضي بعد تعرض حوالي 550 محققا اجتماعيا تعاقدوا مع وزارة الشؤون الاجتماعية حيث يتعرضون للتهديد والوعيد من قبل مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية احمد العبد الله على خلفية رفضهم العودة الى العمل بسبب عدم قبضهم لرواتبهم والاخلال بالعقد الموقع بينهم وبين الوزارة

نفذ المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية تهديده وادخل القطاع الخاص الى العمل على الارض بعدما قضى 550 محققا اجتماعيا 11 سنة بخدمة الوزارة على الرغم من الكتاب الموقع من قبل المحققين الموجه للمدير العام للنظر في ظروفهم لكن على ما يبدو فان الفرش دولار المدفوع من قبل منظمة الغذاء العالمية اغرى المدير لادخال الشركات الخاصة وتحديدا شركة محسن الموسوي والشركة الدولية للمعلومات المملوكة لزوج وزيرة الدفاع السابقة زينة عكر بحسب ما ذكر موقع صوتي حصلت عليه صوت بيروت انترناشونال

لكن المستغرب في الامر ان مطالب المحققين الاجتماعيين محق حيث حصلت صوت بيروت انترناشونال على نسخة من العقد الذي يربطهم بالوزارة ويلحظ بوضوح ضرورة دفع بدل النقل لهم وعلى الرغم من موافقة المدير العام عليه سابقا لم يدفع من سنتين وايضا رفضه دخولهم الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

و في التفاصيل فان الشركات الخاصة ستحصل على 5 دولارات فرش عن كل استمارة في المقابل انها تدفع 2 دولار لكل محقق اجتماعي تابع لها اضافة الى بدل نقل فيما دفع للمحققين الاجتماعيين الاصيلين 2 دولار فرش مع تحمل اعباء بدل النقل

عادت المحسوبيات والمحاصصة من الباب العريض والامور بحاجة لتدخل رئيس الحكومة لوقف هذه الخطوة التي من المؤكد ستؤثر على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يطالب بالشفافية.