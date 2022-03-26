بدائلُ متجدّدة لزيادة ساعات التّغذية الكهربائيّة

أعلنَ وزيرُ الطّاقة والمياه وليد فيّاض، أنّ التّغذيةَ الكهربائيّة من المُفترَض أن تأتيَ بينَ ساعتيْن وأربَع، لكنَّ الشّتاءَ والبرد خفّضاها. مُضيفًا:” أنَّه من المُمكِن أن ترتفعَ التّغذية مع وصول الغاز المصريّ، لكنّه يحتاجُ تمويلًا من البنك الدّولي وموافقةً نهائيّة من الولايات المتحدة الأميركيّة بسبب تداعيات قانون قيصر.

أمام هذا السّيناريو، ما البدائل المُمكنة لتفادي شبح العتمة؟

المحسوبيّات في قطاع الكهرباء، غيّبتِ المبادرات البديلة الفعّالة، ذات التّكاليف المنخفضة مقارنةً بكلّ ما خصّص من موازناتٍ لخطط الكهرباء.

المغرِب تُولّدُ الكهرباء من السّدود. إيطاليا من مطبّات الطُّرقات. السّويد تُوفّر الحرارة والكهرباء لمئات الآلاف من المنازل من خلال حرقِ النّفايات وتحويلها إلى طاقة. بريطانيا تُولّد الكهرباء من توربينات الرّياح البرية والبحرية، إذ ولّدت نحو 19500 ميغاواط، خلال العاصفة “مالك” في كانون الثاني 2022، ما اعتبرتها الشّبكة الوطنيّة بأنّها كميّات قياسية تعادل ما يزيد عن نصف احتياجات البِلاد.

أمّا لبنانيّا، فلا معامِل ولا مبادرات. بل وعودٌ مع وقفِ التّنفيذ.