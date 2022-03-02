بدل النقل: أكثر من ضعفي الحدّ الأدنى للأجور

تؤكد أحكام المادة 45 من قانون العمل وجوب أن يكون الحد الأدنى للأجور كافياً لسدّ حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته، كما توجِب المادة 46 من القانون نفسه إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور كلما دعت الظروف الاقتصادية إلى ذلك. ولكن هل ستطبّق هذه القوانين لا سيما أن العملة الوطنية فقدت أكثر من 90% من قيمتها، وهل سيصل بدل النقل الى أكثر من ضعفي الحدّ الأدنى للأجور ؟

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أفادت مصادر لصوت بيروت إنترناشونال أن الموظفين المياومين في هيئة أوجيرو أُلزِموا على توثيق حضورِهم إلى العمل بالبصمة ومن دون زيادة بدل نقل على راتبهم، الأمر الذي أثار غضبَهم ويتجهون إلى الاعتصام غداً الخميس أمام مبنى بئر حسن ما لم يلمُسوا تجاوباً، وذلك بعد أن زارت لجنة المياومين المدير العام للهيئة عماد كريدية الذي أفادهم أنه طالما ليست هناك موازنة فهذا يعني أن لا مساعدة اجتماعية ولا بدل نقل.

وأشارت لجنة المياومين في هيئة “أوجيرو” الى أن “راتب المياوم اليومي يتراوح بين ١٠٠ و ١٣٠ ألف ليرة لبنانية أي أنه لا يساوي حتى سعر صفيحة البنزين، وفي هذه الحالة لا يكفيه للانتقال من بيته إلى مركز عمله عدا عن أن أيام السبت والآحاد والعطل الرسمية فهي لا تُحتسَب لهم.