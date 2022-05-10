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بري: الإستحقاق الانتخابي هو الأخطر

10 - مايو - 2022
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أشار رئيس مجس النواب نبيه بري إلى أن “الظروف التي يمر بها اللبنانيون تستدعي خطاباً سياسياً هادئاً يقرّب وجهات النظر ويقترح الحلول وليس العكس”.

وأكد بري أنّ “الاستحقاق الانتخابي الحالي هو الأهم والأخطر في تاريخ لبنان”، لافتًا إلى أن “اللوائح المنافسة من أقصى اليمين لأقصى اليسار واللوائح العابرة للسفارات ركزت حملتها على الثنائي وسلاح المقاومة. وشدد على أن “التحالف بين أمل وحزب الله ليس تحالفاً طائفياً أو انتخابياً بل علاقة الروح والجسد الواحد وتحالف بين أبناء المقاومة الواحدة”.

وأردف: “نحن مع إسقاط منظومة الفساد والهدر فعلاً لا قولاً وحذار من المستثمرين في قضية محاربة

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