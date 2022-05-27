بري حسم الرئاسة و الموعد…و المعركة حول نائب الرئيس !

وسط كل الانهيارات و الازمات التي تنحر بلبنان من كل الاتجاهات، حسمها رئيس السن نبيه بري و حدد الثلاثاء المقبل موعدا لانتخاب رئيس لمجلس النواب ولاعضاء هيئة مكتب المجلس محركا الجمود السياسي الذي تلا الاستحقاق و مسرعا بذلك عجلة اعادة تكوين السلطة.

الرئيس بقراره هذا، لم يحشر الكتل النيابية و يضعها امام مسؤولياتها فحسب، بل قطع كل الطرق بوجه من يحاول فرض شروطهم عليه او حتى ابتزازه ، مؤكدا ان لا مكان ولا حاجة لمقايضة كانت ستكلفه الكثير من الالتزامات.

قد يكون بري ضمن موقعه برئاسة المجلس مع حسمه للموعد، الا ان التنافس الشرس فيتمحور حول نيابة رئاسة المجلس،و هنا المعركة الحقيقية ٥ مرشحين و الكثير من السجالات، ليحسمها صندوق الاقتراع و يقرر الفائز ..

العيون شاخصة على جلسة الثلاثاء… و الترقب سيد الموقف، لا مكان للمقايضات حتى الآن..فهل نشهد اجواء سياسية ايجابية تنقذ الشوارع من الانفجار؟