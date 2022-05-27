بري سيُنتخب بأقل عدد من الأصوات في تاريخه البرلماني

حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري نهار الثلاثاء المقبل موعدًا لجسلة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب ,

جلسة لم تشهدها ساحة النجمة منذ تولي بري رئاسة المجلس عام 1992 وذلك بعدما اتت نتائج الانتخابات على عكس ما تشتهيه رياح بري

اما الكتل النيابية التي ستمتنع عن التصويت لبري فتوزعت كالتالي

كتلتة الجمهورية القوية 19 نائبًا اضافة الى اللواء اشرف ريفي

التيار الوطني الحر 18 نائبًا

نواب 17 تشرين 13 نائبًا

الكتائب اللبنانية 4 نواب

اما النواب المستقلون اي ميشال معوض اديب عبد المسيح ميشال الضاهر،

فؤاد مخزومي , اسامة سعد، عبد الرحمن البزري شربل مسعد وفريد الخازن فأيضًا لن يصوتوا لبري .

ويبلغ مجموعهم 63 نائبًا

اما الكتل التي ستعيد انتخاب بري لولاية سادسة فهم

كتلة التنمية والتحرير 15 نائبًا

الوفاء للمقاومة 15 نائبا

الطاشناق 3 نواب

نواب انماء عكار 4 اصوات

اللقاء الديمقراطي 8 نواب

اضافة الى ميشال المر، طوني فرنحية وحسن مراد

ويبلغ مجموعهم 48 نائبًا

ما يعني انه اذا ما قارنا عدد الاصوات التي حصل عليها بري عام 2018 والتي بلغت 98 صوتًا، فيتبيّن ان رئيس المجلس قد خسر اكثر من نصف الاصوات عام 2022.

اما منصب نائب رئيس المجلس والذي يتنافس عليه النواب الاورثوذكس فلم يحسم بعد .اذاً سيشهد لبنان الاسبوع المقبل جلسة لم يشهدها في تاريخه السياسي الجديد على امل ان تُنجَز الاستحقاقات الدستورية اللاحقة من تأليف للحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية في مواعيدها المحددة.







